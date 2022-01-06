Один из лучших защитников в истории футбола Украины. Сегодня отмечает юбилей Александр Головко
Начинал в начале девяностых, а заканчивал в середине нулевых
Getty Images / Global Images Ukraine
Александр Борисович Головко родился 6 января 1972 года в Херсоне. Сегодня ему исполняется 50. Защитник известен благодаря своим выступлениям в киевском "Динамо", защищал цвета национальной сборной Украины.
При Лобановском в защите "Динамо" действовал постоянный состав, который играл вместе несколько лет. Александр Головко занимал место стоппера, либеро играл Владислав Ващук, справа Олег Лужный, а слева Юрий Дмитрулин. С киевлянами Головко выиграл золото чемпионата Украины (7 раз), Кубок страны (5) и дошел до полуфинала ЛЧ.
После завершения профессиональной карьеры Головко занялся тренерской деятельностью. Возглавлял юношеские и молодежные сборные Украины.
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