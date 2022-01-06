  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Один из лучших защитников в истории футбола Украины. Сегодня отмечает юбилей Александр Головко
В тренде

Один из лучших защитников в истории футбола Украины. Сегодня отмечает юбилей Александр Головко

Общие новости
(1 голосов)

Начинал в начале девяностых, а заканчивал в середине нулевых

Один из лучших защитников в истории футбола Украины. Сегодня отмечает юбилей Александр Головко

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Борисович Головко родился 6 января 1972 года в Херсоне. Сегодня ему исполняется 50. Защитник известен благодаря своим выступлениям в киевском "Динамо", защищал цвета национальной сборной Украины.

При Лобановском в защите "Динамо" действовал постоянный состав, который играл вместе несколько лет. Александр Головко занимал место стоппера, либеро играл Владислав Ващук, справа Олег Лужный, а слева Юрий Дмитрулин. С киевлянами Головко выиграл золото чемпионата Украины (7 раз), Кубок страны (5) и дошел до полуфинала ЛЧ.

После завершения профессиональной карьеры Головко занялся тренерской деятельностью. Возглавлял юношеские и молодежные сборные Украины.

Читайте такжеГоловко: Заря воспользовалась минимальной расслабленностью игроков Динамо

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Головко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...