Головко: Заря воспользовалась минимальной расслабленностью игроков Динамо

Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 и экс-капитан киевского "Динамо" Александр Головко высказался о ничьей между столичным клубом и луганской "Зарей" (1:1) в рамках 18 тура чемпионата Украины.

"Хочу отметить уровень интенсивности, с которым обе команды сегодня подошли к игре. Игра была интересная, зрелищная во всех отношениях и очень боевитая. Можно сказать, что результат закономерный. С другой стороны, Киев сегодня больше хотел. Не получилось добиться победы. "Заря" воспользовалась минимальной расслабленностью игроков "Динамо" и смогла сравнять счет", — подытожил Головко.