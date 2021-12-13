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Головко: Заря воспользовалась минимальной расслабленностью игроков Динамо

Премьер-лига
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Киевляне сыграли вничью с луганчанами

Головко: Заря воспользовалась минимальной расслабленностью игроков Динамо

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Эксперт телеканалов Футбол 1/2/3 и экс-капитан киевского "Динамо" Александр Головко высказался о ничьей между столичным клубом и луганской "Зарей" (1:1) в рамках 18 тура чемпионата Украины.

"Хочу отметить уровень интенсивности, с которым обе команды сегодня подошли к игре. Игра была интересная, зрелищная во всех отношениях и очень боевитая. Можно сказать, что результат закономерный. С другой стороны, Киев сегодня больше хотел. Не получилось добиться победы. "Заря" воспользовалась минимальной расслабленностью игроков "Динамо" и смогла сравнять счет", — подытожил Головко.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Головко Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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