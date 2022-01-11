Педро Харо – о задолженностях Днепра: Я мог бы пойти на уменьшение долгов, но об этом сначала нужно договориться

Бывший тренер вратарей "Днепра" и сборной Украины Педро Харо рассказал о ситуации с задолженностью со стороны днепровского клуба перед тренерским штабом Хуанде Рамоса.

– Вы были расстроены, что ваш штаб покинул "Днепр"? Вы хотели бы дальше работать? Я понимаю, что это было решение Хуанде Рамоса, потому что инвестор "Днепра" хотел, чтобы вы оставались дальше работать.

— Да, это что-то вроде того, что я уже сказал. Хуанде Рамосу предлагали продлить контракт, ему предложили в последний момент продлить еще три года, он не хотел оставаться, он немного устал и решил по разным причинам не продлевать. Если ушел главный тренер, я не останусь.

Наверное, это касалось семьи. Я точно не знаю. Когда он подписал контракт с "Днепром", то сразу сказал, что больше 3 лет здесь не будет.

— Есть определенное недовольство вашей работой, потому что трофей не выиграли. Не до конца проект довели.

– Нет, я так не считаю. Единственное, что мы не сделали – не получили чемпионство. Но мы остались на второй позиции. Правда, тогда мы не попали в групповой раунд и покинули еврокубки. В следующем году проект, который мы построили, играл в финале Лиги Европы против "Севильи".

Это тот результат, над которым мы работали четыре года, и это тоже было нелегко. Проект был непростой, но мы многое сделали.

— Когда смотрели финал в Варшаве между "Севильей" и Днепром, чувствовали где-то, что это ваша команда? Потому что это ваш штаб многое сделал, чтобы туда дойти, вы собрали эту команду, а Маркевич уже довел ее туда.

– Это проект, над которым потом продолжил работать Мирон Маркевич. Лично я очень рад за него и то, что он смог привести команду к такому успеху. Он продолжил то, что мы начали. В то же время мы должны отдать ему должное. Он не только продолжил, но знал, как сделать так, чтобы команда играла в финале Лиги Европы.

Жаль, что "Днепр" не победил. За кого я болел в этом матче? Будь там любой другой украинский клуб, то поддерживал бы за испанскую команду. Но в этом случае, эта днепровская команда была мне близка. Как играла украинская команда, мне понравилось.

– Сейчас в Украине возродился "Металлист" и думают о "Днепре". Но говорят, что очень большие деньги должны людям. Насколько я понимаю и вам, штабу Хуанде Рамоса, и ему должны. Готовы ли вы отказаться от тех денег ради того, чтобы проект снова возобновился или пойти на уменьшение долгов?

– Слушай, мы можем очень долго об этом говорить. Я не знаю, какая ситуация, команда исчезла, появилась другая. Говорили, что они не имеют никакого отношения друг к другу. Но сегодня они в Премьер-лиге. Честно говоря, если бы я мог взять свой долг, конечно, я бы это сделал. Я мог бы пойти на уменьшение долгов, но об этом сначала нужно договориться.

— Вам кто-то звонил по этому поводу или вообще никто этим не интересуется?

– Нет, никто мне не звонил. Было бы здорово случись иначе,