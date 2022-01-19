Зарплата Шевченко, травма игрока Шахтера, тренер для Миколенко. Главные новости за 18.01. Аудио
Через наушники и колонки информируем о происходящем в мире футбола
UA-Футбол
Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.
Андрей Николаевич Шевченко не получил от "Дженоа" огромную компенсацию за досрочное увольнение, но и это не все наши новости на сегодня. "Эвертон" Виталия Миколенко получил нового менеджера, "Челси" Тухеля не слишком успешно дрейфует по волнам АПЛ, защитник "горняков" получил травму в бытовых условиях, а "Юве" и "Лацио" по-разному вышли в четвертьфинал Кубка Италии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.
Популярное сейчас
- Скрипник летом покинет Зарю, Ярославский интригует болельщиков. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Воробей: Коноплянка сейчас в таком возрасте, что ему нужно играть, а денег он и так уже заработал достаточно
- Ярославский: Целая армия легионеров и украинцев в это зимнее межсезонье пополнит Металлист
- В Бенфике отреагировали на слухи о возможном приглашении Шевченко
- Секрет победы Реала в Суперкубке - в особой мотивации от девушки Федерико Вальверде! ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
Новости по теме
- 09:11 Украинские Награды от ФИФА, потери Динамо, ассист Коваленко. Главные новости за 17.01. Аудио
- 06:30 Украинские Потери Динамо, сенсация от Коваленко, полный провал Дженоа. Главные новости за 17 января
- 20:31 Весь спорт Гандбол: Украина проиграла хорватам и заняла последнее место в группе. Как это было