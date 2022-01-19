Зарплата Шевченко, травма игрока Шахтера, тренер для Миколенко. Главные новости за 18.01. Аудио

Доброе утро всем слушателям! UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за 18 января – все в одном месте и в аудиоформате. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube и Castbox.

Андрей Николаевич Шевченко не получил от "Дженоа" огромную компенсацию за досрочное увольнение, но и это не все наши новости на сегодня. "Эвертон" Виталия Миколенко получил нового менеджера, "Челси" Тухеля не слишком успешно дрейфует по волнам АПЛ, защитник "горняков" получил травму в бытовых условиях, а "Юве" и "Лацио" по-разному вышли в четвертьфинал Кубка Италии. Жми скорее на Play, чтобы быть в курсе всего.