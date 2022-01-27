В 31 год. Некогда перспективный воспитанник Днепра повесил бутсы на гвоздь
Последним его клубом был "Альянс" из Первой лиги
Фото: ФК Черноморец
Полузащитник "Альянса" Артур Карноза объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Игрок принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 31 год.
"Пришло время заканчивать играть в футбол на профессиональном уровне", — написал Карноза в своем Instagram.
В этом сезоне полузащитник сыграл за "Альянс" 22 матча, забил 2 гола и выполнил 2 ассиста.
Карноза является воспитанником "Днепра". На протяжении своей карьеры Артур защищал цвета "Нефтяника" (Ахтырка), "Севастополя", "Карпат", "Черноморца", "Днепра-1", "Миная" и "Кривбасса".
Также он привлекался в юношеские и молодежную сборную Украины.
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