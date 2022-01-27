  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В 31 год. Некогда перспективный воспитанник Днепра повесил бутсы на гвоздь
В тренде

В 31 год. Некогда перспективный воспитанник Днепра повесил бутсы на гвоздь

Общие новости
(1 голосов)

Последним его клубом был "Альянс" из Первой лиги

В 31 год. Некогда перспективный воспитанник Днепра повесил бутсы на гвоздь

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Полузащитник "Альянса" Артур Карноза объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Игрок принял решение повесить бутсы на гвоздь в возрасте 31 год.

"Пришло время заканчивать играть в футбол на профессиональном уровне", — написал Карноза в своем Instagram.

В этом сезоне полузащитник сыграл за "Альянс" 22 матча, забил 2 гола и выполнил 2 ассиста.

Карноза является воспитанником "Днепра". На протяжении своей карьеры Артур защищал цвета "Нефтяника" (Ахтырка), "Севастополя", "Карпат", "Черноморца", "Днепра-1", "Миная" и "Кривбасса".

Также он привлекался в юношеские и молодежную сборную Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артур Карноза Альянс (Липовая Долина)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Instagram

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
27.01.2022 в 10:00
Не Женя Коноплянка.
Ответить
0
-1


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...