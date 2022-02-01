"Это единственный клуб, с которым я общался напрямую". Буффон заявил, что мог переехать в Украину

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон рассказал, что во времена выступлений за "Ювентус" был реально близок к переезду в Украину.

"Скажу правду. Единственной командой, с которой я, Джанлуиджи Буффон, разговаривал напрямую, был донецкий "Шахтер", это было в 2015-м или 2016-м году. Мы и с Луческу поговорили. Это был опыт, который казался мне привлекательным. Я объясню почему. Потому что это был донецкий "Шахтер", против которого я играл с "Ювентусом". Это конкурентоспособная команда, которая играет в ЛЧ. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков".