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"Это единственный клуб, с которым я общался напрямую". Буффон заявил, что мог переехать в Украину

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(3 голосов)

Пятов рад, что этого не случилось?

"Это единственный клуб, с которым я общался напрямую". Буффон заявил, что мог переехать в Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон рассказал, что во времена выступлений за "Ювентус" был реально близок к переезду в Украину.

"Скажу правду. Единственной командой, с которой я, Джанлуиджи Буффон, разговаривал напрямую, был донецкий "Шахтер", это было в 2015-м или 2016-м году. Мы и с Луческу поговорили. Это был опыт, который казался мне привлекательным. Я объясню почему. Потому что это был донецкий "Шахтер", против которого я играл с "Ювентусом". Это конкурентоспособная команда, которая играет в ЛЧ. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков".

"Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл. Наверное, год – в "Юве" версии 2005 года. Это была наша сильнейшая команда. Но мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что если я попаду туда, то мы сможем многого добиться".

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В статье: Мирча Луческу Джанлуиджи Буффон Шахтер (Донецк)
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Источник:
Nobel

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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
01.02.2022 в 13:35
Шкода, хто зна, можливо його не вистачало, щоб здійснити прорив
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Динамiт (Василькiв)
01.02.2022 в 14:27
Да точно ! А ще не вистачило К"елiнi, Бонуччi,Рамоса, Ван Дейка в захист, Де Брюйне, Мессi,Жезуса, Вiнiсiуса в середину поля та на вiстря атаки Салаха,Роналдо або Бензема....
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