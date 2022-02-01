"Это единственный клуб, с которым я общался напрямую". Буффон заявил, что мог переехать в Украину
Пятов рад, что этого не случилось?
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон рассказал, что во времена выступлений за "Ювентус" был реально близок к переезду в Украину.
"Скажу правду. Единственной командой, с которой я, Джанлуиджи Буффон, разговаривал напрямую, был донецкий "Шахтер", это было в 2015-м или 2016-м году. Мы и с Луческу поговорили. Это был опыт, который казался мне привлекательным. Я объясню почему. Потому что это был донецкий "Шахтер", против которого я играл с "Ювентусом". Это конкурентоспособная команда, которая играет в ЛЧ. Да, может быть, ей трудно пройти стадию 1/8 финала, но это качественная команда с высоким индивидуальным классом игроков".
"Они играют в Лиге чемпионов и могут вылететь в первом раунде плей-офф, а могут дойти до финала. А меня это и интересует. Мне неинтересно играть в самой сильной команде, потому что, вероятно, в лучшей команде я уже играл. Наверное, год – в "Юве" версии 2005 года. Это была наша сильнейшая команда. Но мне интересно играть за тех, кто борется за титулы и может их выиграть. Чтобы я знал, что если я попаду туда, то мы сможем многого добиться".
Популярное сейчас
- Почеттино объяснил, почему 18-летний хавбек пошел бить пенальти раньше, чем более опытные игроки ПСЖ
- Альянс побеждает Кремень, Оболонь обыгрывает клуб УПЛ. Все спарринги клубов Первой лиги
- Шахтёр обыграл чемпиона Сербии, Динамо - чемпиона Болгарии. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Слухи о Коноплянке, переговоры по Супряге, поражение Яремчука. Главные новости за 29 января
- Усик подарил Миколенко перчатки и получил взамен футболку Эвертона. ФОТО
- Невероятная жена Артема Кравца красиво отдыхает с мужем в Париже. ФОТО