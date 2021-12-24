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"Ювентус потерял командную ДНК". Буффон - о негативном влиянии Роналду

Италия
(2 голосов)

Он считает, что "Юве" не выиграл ЛЧ из-за португальца

"Ювентус потерял командную ДНК". Буффон - о негативном влиянии Роналду

givemesport

Новина українською

Бывший голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал о том, как на "старую синьору" повлиял трансфер Криштиану Роналду в 2018 году. Отметим, Роналду покинул "Юве" летом 2021 года, перейдя в "Манчестер Юнайтед", а Буффон сейчас выступает за "Парму".

"У "Ювентуса" был шанс выиграть Лигу Чемпионов в первый год после приезда Роналду. Вернувшись из "ПСЖ", я работал с Криштиану в течение двух лет. Мы хорошо ладили, но думаю, что "Ювентус" потерял командную ДНК.

Мы вышли в финал Лиги чемпионов в 2017, потому что у нас была опытная команда, которая была единым целым, и конкуренция за место в составе была очень сильной. Мы потеряли это с Роналду", - приводит слова Буффона Tuttomercatoweb.

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В статье: Криштиану Роналду Джанлуиджи Буффон Ювентус (Турин)
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Источник:
Tuttomercatoweb

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Комментарии (5)
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Antolog (Одесса)
24.12.2021 в 10:48
Во всем виноват пенсионер Месси, искусственно созданный пришельцами за баснословные деньги Барсы, которая именно из-за этого обанкротилась, а не из-за тупости руководителей. Все его мячи, передачи и титулы были накручены в играх фифа и пес...) Именно меська виноват, что он и кри уже становятся прошлым, прекрасным прошлым, которое в ближайшее время возможно и не повторится в футбольном мире. Фантазия посвящена местным заднеприводным!)
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ДобрыйУпырь (Rim)
24.12.2021 в 11:29
Вероятно это задумывалось как что-то остроумное.
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zafo70
24.12.2021 в 10:44
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0
-2
Медведь с балалайкой (Харьков)
24.12.2021 в 10:02
Хто всравсь - невистка, а не постаревшая защита, беззубая атака, отсутствие норм форварда , и вообще команда полнейших середняков ...
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0
-2
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Red_Cat (Салоники)
24.12.2021 в 10:37
ка.цап с балалайкой в анусе - П Н Х
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