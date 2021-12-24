"Ювентус потерял командную ДНК". Буффон - о негативном влиянии Роналду

Бывший голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал о том, как на "старую синьору" повлиял трансфер Криштиану Роналду в 2018 году. Отметим, Роналду покинул "Юве" летом 2021 года, перейдя в "Манчестер Юнайтед", а Буффон сейчас выступает за "Парму".

"У "Ювентуса" был шанс выиграть Лигу Чемпионов в первый год после приезда Роналду. Вернувшись из "ПСЖ", я работал с Криштиану в течение двух лет. Мы хорошо ладили, но думаю, что "Ювентус" потерял командную ДНК. Мы вышли в финал Лиги чемпионов в 2017, потому что у нас была опытная команда, которая была единым целым, и конкуренция за место в составе была очень сильной. Мы потеряли это с Роналду", - приводит слова Буффона Tuttomercatoweb.

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