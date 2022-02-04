Winter Cup 2022. Полесье - Верес 2:1. Победа благодаря голам, внимание - благодаря Усику

Этим матчем стартовал Winter Cup – товарищеский турнир, призванный обеспечить игровой тонус его участникам, а также популяризировать украинский футбол в период межсезонья/каникул. "Верес" использовал этот шанс весьма продуктивно: Маргарян и Гайдучик, - первый пришел из-за границы, второй вернулся из аренды, - вышли в старте, находящийся на просмотре Эдвард Кобак появился на поле в ходе первого тайма. А вот "Полесье" стартовало без Александра Усика. Однако его появление на поле было только вопросом времени.

Команда Юрий Вирта активнее начала матч. Особенно старались на флангах братья Пасичи. Геннадий мог забить, хотя самая большая опасность пришла из центральной зоны, когда Петько в гуще футболистов боролся за мяч, а Нестеров ударил его по ноге. Пенальти забил Гончаренко.

Дальше уже инициатива перешла к "Полесью". Будковский то и дело терял моменты, а вот Шастал реализовал один из своих двух шансов. Грицук отдал ему зрячую передачу, защитники "Вереса" ничего не противопоставили. К концу тайма инициативой владели именно подопечные Калитвинцева. Не хватало завершения.

После перерыва динамики вообще не было. Футболисты часто фолили, сражались в центре поля, а попытки штурмовать чужие ворота заканчивались либо неудачными передачами, либо неправильными решениями. Неудивительно, что гол пришел из стандарта – иначе быть не могло. Денис Янаков отлично пробил со штрафного в "девятку" – а ведь до ворот было весьма далеко. Последующие события на поле отошли в тень уникального события – дебюта профессионального боксера-тяжеловеса в профессиональном футбольном клубе. Усик взял себе 17-й номер, заменил Филиппа Будковского, действовал в центре нападения.

Сразу же получил момент – была на него хорошая передача с фланга, но Александр махнул мимо мяча (хотя перед тем снаряд вышел за линию ворот). Усик усиком, а "Полесью" важно было не растратить преимущество. "Верес" добавил в активности, но не забил. Напротив, мог пропустить еще, если бы Кисленко лучше распорядился своим моментом. Или если бы Нестеров с близкого расстояния пробил точно. Наконец, Усик разгонял отличную контратаку в конце игрового времени, но ровняне сорвали ее фолом.

Три очка для "Полесья" и максимум зрительского внимания благодаря персоне известного боксера – день прошел не зря.

Winter Cup 2022

04.02.2022. Турция. Белек

"Полесье" – "Верес" 2:1

Голы: Шастал 31, Янаков 69 – Гончаренко 11 (пен.)

"Полесье": Бубенцов, Батагов, Гитченко, Нестеров, Шаповал, Морозко (Чередниченко 70), Бабенко (Огиря 70), Козак (Волынец 87), Шастал (Янаков 46), Грицук (Кисленко 46), Будковский (Усик 76)

"Верес": Когут, Маргарян, Гончаренко, Мирошник (Махнев 80), Солдат, Петько (Крейда 46), Кучеров, Геннадий Пасич (Гечев 80), Евгений Пасич (Кобак 37, Шестаков 80), Дахновский (Панасенко 46), Гайдучик (Сергийчук 46)

Предупреждение: Бабенко 72