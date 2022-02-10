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Источник: Милевский будет оценивать игроков при наборе в сборную Украины по мини-футболу

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(1 голосов)

Артем плохого не посоветует

Источник: Милевский будет оценивать игроков при наборе в сборную Украины по мини-футболу

Новина українською

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, какие функции будет исполнять Артем Милевский в сборной Украины по мини-футболу.

Источник сообщает, что Милевский будет оценивать игроков при наборе в сборную - у него будет право голоса при подборе футболистов.

Также Милевский планирует сыграть на чемпионате Европы в Словакии и на чемпионате мира.

Напомним, что Артем стал игроком сборной Украины по мини-футболу и амбассадором Федерации мини-футбола Украины.

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В статье: Артем Милевский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
10.02.2022 в 22:26
Цей фахівець набере з кацапстану малоросів пів складу,як в футзалі.Вболівай потім ....мля
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Romerik (YNWA)
10.02.2022 в 22:34
Та то такое дивився?
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Ramses_ua (Запоріжжя)
10.02.2022 в 22:39
Так,дивився, але і перед тим цікавився і був в курсі.Печалька
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С.Карпович. (Ланівці)
10.02.2022 в 22:07
По літерболу хіба.
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+1
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sasha_lv (Львів)
10.02.2022 в 22:02
Якщо Милю переп"є-годний....
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