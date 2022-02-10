Источник: Милевский будет оценивать игроков при наборе в сборную Украины по мини-футболу
Артем плохого не посоветует
Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, какие функции будет исполнять Артем Милевский в сборной Украины по мини-футболу.
Источник сообщает, что Милевский будет оценивать игроков при наборе в сборную - у него будет право голоса при подборе футболистов.
Также Милевский планирует сыграть на чемпионате Европы в Словакии и на чемпионате мира.
Напомним, что Артем
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Источник:ТаТоТаке
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Комментарии (5)
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Ramses_ua (Запоріжжя)
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