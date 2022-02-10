Источник: Милевский будет оценивать игроков при наборе в сборную Украины по мини-футболу

Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский рассказал о том, какие функции будет исполнять Артем Милевский в сборной Украины по мини-футболу.

Источник сообщает, что Милевский будет оценивать игроков при наборе в сборную - у него будет право голоса при подборе футболистов.

Также Милевский планирует сыграть на чемпионате Европы в Словакии и на чемпионате мира.