Профессионал с большой буквы. Сегодня мог бы отмечать День рождения Андрей Баль

Андрей Михайлович Баль родился 16 февраля 1958-го в поселке Роздол (Николаевский район, Львовская область). Сегодня ему могло бы исполниться 64 года. Советский и украинский защитник и полузащитник, после завершения карьеры игрока стал футбольным тренером. Мастер спорта СССР международного класса (1977). Заслуженный мастер спорта СССР (1986).

Большую часть карьеры провел в "Динамо". С киевлянами выиграл четыре золотых комплекта медалей СССР, четыре Кубка страны, три Суперкубка, Кубок обладателей Кубков УЕФА.

В период с 6 по 17 октября 2012 года исполнял обязанности наставника сборной Украины. Последняя должность – помощник спортивного директора в "Динамо". Скончался 9 августа 2014 года на 57-м году жизни во время матча ветеранских команд на стадионе им. Банникова.