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Сетанта временно переходит на английский язык вещания

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Причина известна

Сетанта временно переходит на английский язык вещания

Setanta

UA-Футбол
Новина українською

Грузинский телеканал "Setanta Sports Ukraine" до конца текущей недели все прямые трансляции будет вести на английском языке. Об этом сообщает пресс-служба канала в социальных сетях.

Телаканал решил не расписывать причины такого решения, однако известно, что украинская редакция Сетанты работает из Киева. Поэтому канал, видимо, решил не подвергать опастности жизни людей и будет брать в трансляции английскую звуковую дорожку.

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.

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В статье: Телевидение война с Россией Телеканал Setanta Sports
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