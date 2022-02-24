Сетанта временно переходит на английский язык вещания
Причина известна
Setanta
Грузинский телеканал "Setanta Sports Ukraine" до конца текущей недели все прямые трансляции будет вести на английском языке. Об этом сообщает пресс-служба канала в социальных сетях.
Телаканал решил не расписывать причины такого решения, однако известно, что украинская редакция Сетанты работает из Киева. Поэтому канал, видимо, решил не подвергать опастности жизни людей и будет брать в трансляции английскую звуковую дорожку.
Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.
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