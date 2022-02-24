Сетанта временно переходит на английский язык вещания

Грузинский телеканал "Setanta Sports Ukraine" до конца текущей недели все прямые трансляции будет вести на английском языке. Об этом сообщает пресс-служба канала в социальных сетях.

Телаканал решил не расписывать причины такого решения, однако известно, что украинская редакция Сетанты работает из Киева. Поэтому канал, видимо, решил не подвергать опастности жизни людей и будет брать в трансляции английскую звуковую дорожку.

Напомним, сегодня 24 февраля россия вероломно напала на Украину, нанеся ракетные удары по многим городам страны, в том числе и по Киеву. В настоящее время российские войска вторглись на территорию Украины с Севера, Юга и Востока. Вооруженные силы Украины дают ожесточенный отпор, противник несет значительные потери.