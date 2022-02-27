  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский – о переговорах с РФ: Не очень верю в результат, но пусть попробуют. Чтобы не было сомнения, что я не пытался остановить войну
В тренде

Зеленский – о переговорах с РФ: Не очень верю в результат, но пусть попробуют. Чтобы не было сомнения, что я не пытался остановить войну

Общие новости
(1 голосов)

Но переговоры будут на наших условиях

Зеленский – о переговорах с РФ: Не очень верю в результат, но пусть попробуют. Чтобы не было сомнения, что я не пытался остановить войну

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
Новина українською

Глава государства Владимир Зеленский в новом заявлении прокомментировал переговоры между украинской и российской сторонами по поводу завершения военных действий.

"У меня состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. Мы не разговаривали с ним два года, а сегодня я говорил с ним долго и очень предметно. Я подробно объяснил невозможность нашего столкновения: я не хочу, чтобы ракеты, самолеты, вертолеты летели в Украину я не хочу, чтобы шли войска из Беларуси, и он меня заверил в этом.

Моя задача, как Президента, защитить наше государство. Вы это увидели в течение этих жестких дней, как мы эту задачу выполняем. Александр Лукашенко обратился ко мне, чтобы украинская и российская делегации встретились на реке Припять. Подчеркиваю: без всяких условий.

Скажу откровенно – как всегда, я не очень верю в результат этой встречи. Но пусть попробуют. Чтобы потом ни у одного гражданина Украины не было никакого сомнения, что я, как Президент, не пытался остановить войну, когда был, пусть и маленький, но все же шанс. И пока наши ребята там, Президент здесь, глава офиса здесь, премьер здесь, армия здесь, главнокомандующий здесь – мы все будем защищать наше государство и наши границы. Мы с вами должны действовать прагматично, чтобы добиться нашей цели. А наша цель – это наша территориальная целостность. Нашу позицию вы увидели на сто процентов. Это безусловная защита национальной государственности", – сказал Зеленский.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Черноморчик (Одесса )
27.02.2022 в 19:58
Им верить нельзя
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...