Президент Польского Футбольного Союза: Решение ФИФА для нас неприемлемо. Мы не будем играть против России

Президент Польского Футбольного Союза Чезары Кулеша отреагировал на решение ФИФА не запрещать России играть, а только не разрешать проводить матчи на ее территории, и без использования флага и гимна:

"Сегодняшнее решение ФИФА для нас неприемлемо. В ситуации с войной в Украине, мы не заинтересованы в игре в смену названий. Наша позиция остается в силе: национальная сборная Польши не будет играть против России в матче плей-офф, вне зависимости от названия российской команды".

Ранее сборные Швеции и Чехии также отказались играть против сборной страны-агрессора.