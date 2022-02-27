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Президент Польского Футбольного Союза: Решение ФИФА для нас неприемлемо. Мы не будем играть против России

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(7 голосов)

Солидарность с Украиной

Президент Польского Футбольного Союза: Решение ФИФА для нас неприемлемо. Мы не будем играть против России

Фото: MARCA

UA-Футбол
Новина українською

Президент Польского Футбольного Союза Чезары Кулеша отреагировал на решение ФИФА не запрещать России играть, а только не разрешать проводить матчи на ее территории, и без использования флага и гимна:

"Сегодняшнее решение ФИФА для нас неприемлемо. В ситуации с войной в Украине, мы не заинтересованы в игре в смену названий. Наша позиция остается в силе: национальная сборная Польши не будет играть против России в матче плей-офф, вне зависимости от названия российской команды".

Ранее сборные Швеции и Чехии также отказались играть против сборной страны-агрессора.

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В статье: Чемпионат Мира Национальная сборная Польши война с Россией
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 23:12
Русский ФИФА, иди накуй.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.02.2022 в 22:47
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+1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.02.2022 в 22:46
.
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.02.2022 в 22:45
.
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.02.2022 в 22:45
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+1
0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
27.02.2022 в 22:44
Молодці поляки, пора всім федараціям футболу сказати: "ФІФА- ІДИ НАХ.Й!!!"
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