Президент Польского Футбольного Союза: Решение ФИФА для нас неприемлемо. Мы не будем играть против России
Солидарность с Украиной
Фото: MARCA
Президент Польского Футбольного Союза Чезары Кулеша отреагировал на решение ФИФА не запрещать России играть, а только не разрешать проводить матчи на ее территории, и без использования флага и гимна:
"Сегодняшнее решение ФИФА для нас неприемлемо. В ситуации с войной в Украине, мы не заинтересованы в игре в смену названий. Наша позиция остается в силе: национальная сборная Польши не будет играть против России в матче плей-офф, вне зависимости от названия российской команды".
Ранее сборные Швеции и Чехии также отказались играть против сборной страны-агрессора.
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Комментарии (6)
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Olegyurchak (Хмельницький )
27.02.2022 в 23:12
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Michael-K (Івано-Франківськ)
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