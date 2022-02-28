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Российские оккупанты обстреляли Северодонецк

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"Русский мир"

Российские оккупанты обстреляли Северодонецк

Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga

UA-Футбол
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Российские оккупационные войска нанесли обстрел по Северодонецку. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Под обстрелами находились улицы Гагарина, Донецкая и Федоренко. Одна гражданская женщина погибла, двое – ранены. Кроме того, перебит газопровод, на место уже направлена ​​бригада горгаза.

"Это эдакий русский мир - вот так вот они пришли нас освобождать. От чего только?! Не известно", - сказал в видеообращении Гайдай.

Напомним, вчера Сергей Гайдай сообщал, что Счастье и Станица Луганская находятся на грани гуманитарной катастрофы.

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В статье: война с Россией
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