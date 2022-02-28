Российские оккупанты обстреляли Северодонецк
"Русский мир"
Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga
Российские оккупационные войска нанесли обстрел по Северодонецку. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Под обстрелами находились улицы Гагарина, Донецкая и Федоренко. Одна гражданская женщина погибла, двое – ранены. Кроме того, перебит газопровод, на место уже направлена бригада горгаза.
"Это эдакий русский мир - вот так вот они пришли нас освобождать. От чего только?! Не известно", - сказал в видеообращении Гайдай.
Напомним, вчера Сергей Гайдай сообщал, что
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