Российские оккупанты обстреляли Северодонецк

Российские оккупационные войска нанесли обстрел по Северодонецку. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Под обстрелами находились улицы Гагарина, Донецкая и Федоренко. Одна гражданская женщина погибла, двое – ранены. Кроме того, перебит газопровод, на место уже направлена ​​бригада горгаза.

"Это эдакий русский мир - вот так вот они пришли нас освобождать. От чего только?! Не известно", - сказал в видеообращении Гайдай.