Волноваха, Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы - главы ОГА
В регионе из-за постоянных обстрелов очень напряженная ситуация
Фото: facebook.com/sergey.gaidai.loga
Главы Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко и Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сегодня опубликовали похожие заявления по ситуации в трех горячих точках нашей страны: Волновахе, Счастье и Станице Луганской. Оба заявления по тексту получились почти идентичными.
Российская армия бомбит города, уже вторые сутки подряд, равняя их с землей. От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры. Люди постоянно находятся в подвалах, говорится в заявлении.
Власти не могут провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду. Нет электричества и возможности его восстановить.
Кириленко и Гайдай обращаются в международные гуманитарные организации с призывом о помощи.
"Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!", - говорится в заявлениях.
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