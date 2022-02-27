Волноваха, Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы - главы ОГА

Главы Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко и Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сегодня опубликовали похожие заявления по ситуации в трех горячих точках нашей страны: Волновахе, Счастье и Станице Луганской. Оба заявления по тексту получились почти идентичными.

Российская армия бомбит города, уже вторые сутки подряд, равняя их с землей. От обстрелов оккупантов массово пострадали частные и многоквартирные дома, объекты инфраструктуры. Люди постоянно находятся в подвалах, говорится в заявлении.

Власти не могут провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду. Нет электричества и возможности его восстановить.

Кириленко и Гайдай обращаются в международные гуманитарные организации с призывом о помощи.

"Российские войска должны прекратить обстрелы и дать возможность законным украинским властям оказать помощь населению и предотвратить гуманитарную катастрофу!", - говорится в заявлениях.