Юрий Вернидуб: путин – скотина, урод и вампир. В одном флаконе

Главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. В интервью порталу FootBoom 56-летний наставник рассказал о том, как он решился на такой шаг, восприняли ли такое развитие событий его работодатели. Также он выразил свое отношение к президенту страны-агрессору.

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– Видел фото, на котором вы стоите в военной форме. Вступили в ряды территориальный обороны?

– Нет, в ВСУ.

– Подписали контракт?

– Пока нас формируют в артбригаду. Когда поедем – не знаю. Может, сегодня или завтра. Куда – тоже неизвестно. Я в строю и готов защищать Украину.

– Когда услышали, что в нашей стране произошла большая беда, как восприняли это страшное известие?

– Мы как раз находились в Португалии, где должны были сыграть с "Брагой" в Лиге Европы. 23 февраля "Шериф" прилетел на игру, провели предматчевую тренировку, а уже на следующий день, примерно в 4:30 утра, мне позвонил сын и сказал, что россия начала широкомасштабное наступление на Украину. Я был в полном шоке. Думаю, это также повлияло на нашу игру с "Брагой". Хотя своих футболистов я настраивал, старался и сам держаться. Спасибо ребятам, они меня поддержали. Все без исключения. После матча подошел к генеральному директору "Шерифа" Важе Тархнишвили и сказал ему, что по прилету в Молдову поеду в Украину, к своей семье. Мои же родные находились в Запорожье.

Кишинев закрыли, поэтому "Шериф" летел в Молдову через Румынию, а уже оттуда добирались автобусом. Это заняло много времени. 25 февраля во второй половине дня приехали в Тирасполь. Я сразу позвонил и договорился, чтобы меня забрали из Одессы. 26 февраля в 7:00 я уехал из Тирасполя и около 18:00 был уже в Запорожье. Вот так все происходило. Приехал домой, переночевал, а на следующий день ушел в военкомат. Принял такое решение... Я ведь понимаю, что Бог всех туда отправит. Это мой выбор, иначе быть не может.

– Как отреагировали в "Шерифе" на известие, что вы вступили в ряды ВСУ?

– В клубе пока этого не знают. Сегодня сообщу. Я им говорил еще тогда, что у нас не выпускают из страны мужчин, потому что объявили всеобщую мобилизацию. Рано или поздно руководство "Шерифа" все равно узнает, что я пошел защищать Родину. Сегодня планирую поговорить с генеральным директором Тархнишвили о ситуации, которая сложилась. Думаю, Важа Эдуардович меня поймет, ведь он прошел то же самое, что происходит в Украине. Он был грузин, в 2008 году россия начала войну против его страны. Потому он как никто другой меня понимает. Руководство "Шерифа" предложило, чтобы я перевез в Молдову свою семью. Но когда я ехал в Запорожье и увидел, сколько людей покидает нашу страну в это сложное время... Это катастрофа. Поэтому решил не поступать так, как они, не поддаваться паническим настроениям. Вся моя семья находится в Запорожской области.

– Кто еще из украинских тренеров или футболистов пошел воевать с агрессором? Не слыхали?

– Даже не знаю. Читал о боксере Василии Ломаченко, вступившем в территориальную оборону. Насчет других – ничего не слышал.

– Кто победит в этой войне?

– Только мы, а кто еще? Вы видите, как дерутся украинцы! Думаю, путин сожалеет о том, что он натворил. Ведь то, как объединилась украинская нация – дорого стоит. Вижу, сколько нас здесь в Запорожье, которые готовы воевать – весь город! Таких людей очень много. Поэтому военкоматы пока находятся под огромным напряжением. Это всех надо оформить и организовать... Например, нас сформировали в отделения и бригады. Все у нас будет хорошо. Украина – превыше всего! Победа будет за нами!

– Страх чувствуете?

– Мне 56 лет, кого мне бояться? Напротив, я прожил жизнь. У меня есть страх за детей, внуков, жену, всех родственников.

– Что бы вы пожелали агрессору?

– путин хотел этого, но он никогда не станет императором всего мира. Он – копия Адольфа Гитлера. Я когда-то их сравнивал. российские пропагандистские СМИ – это гебельсовщина. Путин и его все ручные журналисты – здесь Геббельс вообще переворачивается во гробу! Даже он не мог себе позволить того, что показывает российское телевидение. У меня просто нет слов. путин – это скотина, урод и вампир в одном флаконе. Правильно говорят: путин, пошел ты на х#р!