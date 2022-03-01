Бывший футболист Шахтера, Баварии и Ювентуса поддержал Украину в войне против россии

Бывший вингер донецкого Шахтера, туринского Ювентуса и мюнхенской Баварии Дуглас Коста выразил свою поддержку украинскому народу в борьбе против российских оккупантов.

Бразилец на данный момент выступает в составе американского "Лос-Анджелес Гэлакси". Вчера, 27 февраля, он дебютировал в своей новой команде в поединке с “Нью-Йорк Сити”, однако отметился не только выходом на поле в стартовом составе.

Перед матчем Коста вынес флаг Украины, а после встречи выложил пост в Инстаграм, в котором призвал молиться за Украину и быть против войны. Его также поддержал и клуб, ведь табло светилось сине-желтым цветом.

Напомним, что Дуглас выступал в донецком "Шахтере" с 2010 по 2015 гг., проведя 5,5 сезонов в Украине. В составе "горняков" он отметился 38 голами и 40 ассистами в 203 играх.