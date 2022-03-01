Бывший футболист Шахтера, Баварии и Ювентуса поддержал Украину в войне против россии
Прямо из США
Бывший вингер донецкого Шахтера, туринского Ювентуса и мюнхенской Баварии Дуглас Коста выразил свою поддержку украинскому народу в борьбе против российских оккупантов.
Бразилец на данный момент выступает в составе американского "Лос-Анджелес Гэлакси". Вчера, 27 февраля, он дебютировал в своей новой команде в поединке с “Нью-Йорк Сити”, однако отметился не только выходом на поле в стартовом составе.
Перед матчем Коста вынес флаг Украины, а после встречи выложил пост в Инстаграм, в котором призвал молиться за Украину и быть против войны. Его также поддержал и клуб, ведь табло светилось сине-желтым цветом.
Напомним, что Дуглас выступал в донецком "Шахтере" с 2010 по 2015 гг., проведя 5,5 сезонов в Украине. В составе "горняков" он отметился 38 голами и 40 ассистами в 203 играх.
Популярное сейчас
- Официально: ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из международных соревнований
- Враг идет ва-банк. По Киеву ударили баллистической ракетой, продолжается обстрел Харькова
- На связь не выходит. В письме украинских спортсменов в МОК нет подписи Сергея Бубки
- "На всех оккупантов хватит". ВСУ получили на вооружение ракеты класса "воздух-воздух"
- Красотка дня. Прелестная жена украинского легионера в Болгарии поддерживает Украину. ФОТО
- Роналду предпринимает попытки не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании