Билет на концерт кобзона. В Украине ликвидирована спецгруппа "кадыровцев"
Нечисть лезет и гибнет
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на территории нашего государства была ликвидирована спецгруппа так называемых "кадыровцев" (выходцев из Чечни), в количестве четырехсот мужчин.
У группы была специальная задача – ликвидировать Президента Украины Владимира Зеленского.
Одна из двух групп кадыровцев, которые должны были это сделать, уже ликвидирована. Об этом в эфире телеканала Рада сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
По словам Данилова, Украина получила эту информацию от представителей ФСБ РФ, которые не желают участвовать в войне.
"Благодаря этому была уничтожена та элитная кадыровская группа, которая отправилась сюда именно для ликвидации нашего президента", – сказал он.
Данилов рассказал, что таких групп было две. Украинские службы их отслеживали. Одну группу "накрыли" в Гостомеле, другая "находится под прицелами".
"Еще раз подчеркиваю, мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу Украину. Это наша земля, идите отсюда вон", – сказал секретарь СНБО.
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