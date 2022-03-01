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Билет на концерт кобзона. В Украине ликвидирована спецгруппа "кадыровцев"

Общие новости
(1 голосов)

Нечисть лезет и гибнет

Билет на концерт кобзона. В Украине ликвидирована спецгруппа "кадыровцев"

UA-Футбол
Новина українською

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на территории нашего государства была ликвидирована спецгруппа так называемых "кадыровцев" (выходцев из Чечни), в количестве четырехсот мужчин.

У группы была специальная задача – ликвидировать Президента Украины Владимира Зеленского.

Одна из двух групп кадыровцев, которые должны были это сделать, уже ликвидирована. Об этом в эфире телеканала Рада сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, Украина получила эту информацию от представителей ФСБ РФ, которые не желают участвовать в войне.

"Благодаря этому была уничтожена та элитная кадыровская группа, которая отправилась сюда именно для ликвидации нашего президента", – сказал он.

Данилов рассказал, что таких групп было две. Украинские службы их отслеживали. Одну группу "накрыли" в Гостомеле, другая "находится под прицелами".

"Еще раз подчеркиваю, мы не отдадим никому ни нашего президента, ни нашу Украину. Это наша земля, идите отсюда вон", – сказал секретарь СНБО.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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Alex_ForzaMilan (Київ)
01.03.2022 в 20:12
Норм працюють!
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+1
0
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Степан Срака
01.03.2022 в 19:48
повії путінські
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+4
-1
Alex-696 (Немирів)
01.03.2022 в 19:57
Сорі, мав бути +
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0
0

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