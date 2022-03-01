Шовковский про россиян: Вы как чума, которую хочется сжечь и закопать

Знаменитый вратарь Александр Шовковский написал сильный пост в инстаграме, в котором фактически передал чувства всех украинцев, столкнувшихся с вероломным нападением россии.

"6-й день полномасштабной войны со стороны России. 6-й день страданий нашего народа. Уже 6-й день, как убивают мирное население и разрушаются наши города и деревни. 6-й день ужаса, боли и страданий. Но…

6-й день единения всей нашей нации. 6-й день роста ненависти ко всему, что связано с россией. 6-й день понимания всего мира что такое вы…

Хочется быть безэмоциональным. Хочется быть терпимым… Хочется просто быть… жить, мечтать, любить, восхищаться чем-то, наслаждаться жизнью и дарить, и получать радость…

А люди молятся и проклинают россию и весь ваш гребаный "русский мир"… Там где вы затрагиваете что-то - там всегда боль и слезы, как та чума на планете, которую хочется сжечь и закопать, чтобы и упоминания не было ни одной… Вы пришли нас освобождать, но убиваете детей и матерей, сыновей и дочерей, и родителей.

Вы разрушаете наши города и деревни, но вы не понимаете, что уничтожаете сами себя. Вы хотите дарить нам свободу, но уносите жизнь

Свобода – это не то, что можно дать, это то, что забрать нельзя! Победа все равно будет с нами, потому что Malum se ipsum devorat - Зло пожирает само себя!"

Гореть вам в аду!

Слава Украине

Слава Нации

Слава ВСУ

Слава Украинцам

Украина — превыше всего"