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Уже скоро: россия на грани дефолта

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Будут платить шкурой путина?

Уже скоро: россия на грани дефолта

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Санкции, наложенные на недоделанную империю, значительно увеличили вероятность страны у дефолту. Об этом предупреждают аналитики JPMorgan, сообщает Reuters.

У кремля долг более чем в 700 миллионов долларов государственных платежей по облигациям. Теоретически у русни есть еще резервы, чтобы покрыть этот долг, но на практике замораживание некоторых активов и другие меры в виде санкций могут повлиять на способность орков осуществлять эти выплаты. Также перебои в платежных цепях представляют большие препятствия для осуществления россией платежей за границу.

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Первая кризисная дата, считают в JPMorgan, наступит 16 марта, когда полагаются две выплаты, хотя, как и в значительной части долга, в них встроен 30-дневный "период задержки", что может отодвинуть наступление дефолта до 15 апреля.

На данный момент у россии на международном рынке долгов на сумму чуть менее 40 миллиардов долларов в твердой валюте. Это не большая сумма для ее экономики, однако любая пропущенная выплата приведет к цепочке других событий.

Проблема по умолчанию также вытекает из того, что около половины всех золотовалютных резервов страны-оккупанта из 640 миллиардов долларов фактически заморожена международными санкциями.

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