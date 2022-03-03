Умыли руки. Казахстан заявил о нейтралитете в войне россии и Украины
Хата з краю
Флаг Казахстана
Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов высказался о войне россии и Украины, об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
"Конфликт россии и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую стороны. В этом плане никаких вопросов быть не может".
Журналисты уточнили, смогут ли Вооруженные силы Казахстана обеспечить безопасность в случае, если в стране наступит "украинский сценарий".
"Конечно, этот вопрос всех беспокоит. Мы надеемся, что Вооруженные силы, как заверил вчера на совещании наш министр, готовы к выполнению поставленных задач. Гарантию мира и безопасности в Казахстане мы даем, это однозначно. Для того и Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования содержатся государством, потому что наша задача обеспечить суверенитет и территориальную целостность".
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