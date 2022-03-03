Умыли руки. Казахстан заявил о нейтралитете в войне россии и Украины

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов высказался о войне россии и Украины, об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

"Конфликт россии и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую стороны. В этом плане никаких вопросов быть не может".

Читайте также США объявили о новых санкция против рф, ЕС ввел санкции против пособников Лукашенко

Журналисты уточнили, смогут ли Вооруженные силы Казахстана обеспечить безопасность в случае, если в стране наступит "украинский сценарий".