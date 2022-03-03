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Умыли руки. Казахстан заявил о нейтралитете в войне россии и Украины

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Хата з краю

Умыли руки. Казахстан заявил о нейтралитете в войне россии и Украины

Флаг Казахстана

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Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов высказался о войне россии и Украины, об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

"Конфликт россии и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую стороны. В этом плане никаких вопросов быть не может".

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Журналисты уточнили, смогут ли Вооруженные силы Казахстана обеспечить безопасность в случае, если в стране наступит "украинский сценарий".

"Конечно, этот вопрос всех беспокоит. Мы надеемся, что Вооруженные силы, как заверил вчера на совещании наш министр, готовы к выполнению поставленных задач. Гарантию мира и безопасности в Казахстане мы даем, это однозначно. Для того и Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования содержатся государством, потому что наша задача обеспечить суверенитет и территориальную целостность".

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В статье: Казахстан война с Россией
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Источник:
tengrinews.kz

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