Вражеский пилот, уничтоженный ВСУ, еще в 2015-м году бомбил Сирию
Долетался, урод
В полдень Воздушные Силы Украины сбили российский самолет – оба пилота катапультировались, но один из них не долетел до земли живым. Уничтоженным оказался майор Криволапов Константин.
Как оказалось, еще в 2015 году украинский ресурс InformNapalm, который вел информационную борьбу с российскими оккупантами после вторжения на Донбасс и в Крым, сообщал, что Криволапов участвовал в ракетно-бомбовых ударах по Сирии. Тогда он был еще капитаном и штурманом бомбардировщика Су-24.
Между тем сбитый самолет упал на окраину частного сектора в Чернигове. На месте падения были обнаружены 3 авиационные бомбы ФАБ-500, из-за чего пришлось проводить мероприятия эвакуации населения из микрорайона.
Впоследствии в сети появилось видео допроса второго пилота, который традиционно для вражеских войск ничего не знал, ничего не понимал.
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