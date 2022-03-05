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Вражеский пилот, уничтоженный ВСУ, еще в 2015-м году бомбил Сирию

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Долетался, урод

Вражеский пилот, уничтоженный ВСУ, еще в 2015-м году бомбил Сирию

Новина українською

В полдень Воздушные Силы Украины сбили российский самолет – оба пилота катапультировались, но один из них не долетел до земли живым. Уничтоженным оказался майор Криволапов Константин.

Как оказалось, еще в 2015 году украинский ресурс InformNapalm, который вел информационную борьбу с российскими оккупантами после вторжения на Донбасс и в Крым, сообщал, что Криволапов участвовал в ракетно-бомбовых ударах по Сирии. Тогда он был еще капитаном и штурманом бомбардировщика Су-24.

Вражеский пилот, уничтоженный ВСУ, еще в 2015-м году бомбил Сирию - изображение 1

Между тем сбитый самолет упал на окраину частного сектора в Чернигове. На месте падения были обнаружены 3 авиационные бомбы ФАБ-500, из-за чего пришлось проводить мероприятия эвакуации населения из микрорайона.

Вражеский пилот, уничтоженный ВСУ, еще в 2015-м году бомбил Сирию - изображение 2

Впоследствии в сети появилось видео допроса второго пилота, который традиционно для вражеских войск ничего не знал, ничего не понимал.

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В статье: война с Россией
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