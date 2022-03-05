PUMA уходит из России
Разорвали контракт со сборной России по баскетболу
Фото: About PUMA
Немецкая компания PUMA объявила о прекращении работы всех своих магазинов в России. Среди мер, предпринятых организацией:
- Немедленное расторжение контракта с Федерацией баскетбола России;
- Организация бесплатного жилья в западной Украине для сотрудников компании и их семей;
- Работники PUMA в Польше, Чехии, Венгрии и Румынии помогают украинским сотрудникам на границе и предоставляют им жилье;
- Выплатили вперед зарплаты украинским работникам;
- Благотворительные организации PUMA помогают Украине деньгами;
- Пожертвования продуктов;
- Прекращение поставок товаров в Россию;
- Прекращение работы всех магазинов на территории России.
Ранее adidas также разорвал контракт со сборной России по футболу.
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