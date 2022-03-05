УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. PUMA уходит из России
В тренде

PUMA уходит из России

Общие новости
(1 голосов)

Разорвали контракт со сборной России по баскетболу

PUMA уходит из России

Фото: About PUMA

UA-Футбол
Новина українською

Немецкая компания PUMA объявила о прекращении работы всех своих магазинов в России. Среди мер, предпринятых организацией:

  • Немедленное расторжение контракта с Федерацией баскетбола России;
  • Организация бесплатного жилья в западной Украине для сотрудников компании и их семей;
  • Работники PUMA в Польше, Чехии, Венгрии и Румынии помогают украинским сотрудникам на границе и предоставляют им жилье;
  • Выплатили вперед зарплаты украинским работникам;
  • Благотворительные организации PUMA помогают Украине деньгами;
  • Пожертвования продуктов;
  • Прекращение поставок товаров в Россию;
  • Прекращение работы всех магазинов на территории России.

Ранее adidas также разорвал контракт со сборной России по футболу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Puma война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...