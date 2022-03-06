В Херсоне, Новой Каховке, Бердянске и других оккупированных городах люди продолжают протесты против российских захватчиков
Русский Иван, тебе тут не рады!
Скрин: unian.net
После 10 дней ожесточенных боев российским оккупационным войска удалось взять под контроль лишь незначительную часть украинской земли, но и там захватчикам неуютно.
Безоружное мирное население продолжает митинги и протесты против оккупации. Так, 6 марта на очередные акции поднялись жители Херсона, Мелитополя, Новой Каховки, Бердянска, Старобельска, даже Новоалексеевки, что на въезде в Крым.
Люди несут украинские, а в Новоалексеевке еще и крымско-татарские флаги; в Старобельске смельчаки сожгли флаг террористов из ЛНР и подняли сине-желтый стяг.
В Мелитополе люди установили и сожгли чучело самого путина - такое себе празднование Масленицы по-украински.
При этом фото и видео акций не так и много - весь день в Херсонской области оккупанты активно глушили мобильную связь и интернет. Видимо, чтобы мир не видел, как "радо" их встретили украинцы.
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