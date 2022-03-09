Немирный российский атом. МАГАТЭ потеряло связь с ЧАЭС, работников ЗАЭС заставили записать фейк

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС. Об этом сообщает издание Reuters. В настоящее время станция работает в плановом режиме, тем не менее, персонал (210 сотрудников) находится в заложниках.

"Генеральный директор отметил, что удаленная передача данных от систем мониторинга гарантий и безопасности, установленных на Чернобыльской АЭС, была утрачена".

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В то же время персонал захваченной россиянами Запорожской АЭС подвергается пыткам, об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Работники АЭС уже четыре дня находятся в заложниках. Солдаты рф заставили руководство станции записать обращение, которое они планируют использовать в пропагандистских целях.