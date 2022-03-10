Ф1 отозвала телеконтракт из россии. В стране-агрессоре больше не будут показывать королевские гонки
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Формула-1 помимо аннулирования контракта с Гран-при в рф приняла решение отозвать и телеконтракт со страной-оккупантом.
По информации racingnews365.com, организация находится в процессе полного разрыва всех медиактивностей со страной за поребриком. Это означает, что отныне болельщики Формулы-1, находящиеся за поребриком, не смогут увидеть самую престижную гончную серию не только на сайте бывшего официального транслятора "Матч ТВ", но и на специальной платформе Ф1. Им также будет закрыт архивный просмотр гонок.
Напомним, что ранее Ф1
Ранее мы сообщали, что досрочно разорвали контракт с рф футбольная АПЛ и Лига 1.
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