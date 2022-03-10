Ф1 отозвала телеконтракт из россии. В стране-агрессоре больше не будут показывать королевские гонки

Формула-1 помимо аннулирования контракта с Гран-при в рф приняла решение отозвать и телеконтракт со страной-оккупантом.

По информации racingnews365.com, организация находится в процессе полного разрыва всех медиактивностей со страной за поребриком. Это означает, что отныне болельщики Формулы-1, находящиеся за поребриком, не смогут увидеть самую престижную гончную серию не только на сайте бывшего официального транслятора "Матч ТВ", но и на специальной платформе Ф1. Им также будет закрыт архивный просмотр гонок.

Напомним, что ранее Ф1 отозвала контракт на проведение Гран-при рф , команда серии "Хаас" не будет сотрудничать со своим спонсором, "Уралкалий" и гонщиком этой же команды Никитой Мазепиным.

Ранее мы сообщали, что досрочно разорвали контракт с рф футбольная АПЛ и Лига 1.