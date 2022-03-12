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Рашисты хотят провести референдум на Херсонщине для создания "ХНР"

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Херсон не сдастся оккупанту

Рашисты хотят провести референдум на Херсонщине для создания "ХНР"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Оккупационные войска хотят создать на Херсонщини "ХНР". Об этом на своей странице в фейсбук сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Рашисты готовятся провести для этого референдум.

"Окупанты звонят депутатам Херсонской областного совета с вопросом, готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался.

Обращаюсь ко всем депутатам Херсонського областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание "ХНР" превратит наш край на безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им ни одной возможности легитимизировать "ХНР"! Всё государство будет смотреть на вас и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может! Не поверю, что вам будет хуже чем обычным людям Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум, Гостомеля, которые уже две недели переносят нечеловеческие страдания, но не сдаются! Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - написал Хлань.

Напомним, что рашисты временно заняли областной центр на юге Украины, но в городе регулярно проходят митинги в поддержку Украины. По этой причине русные уже пришлось задержать около 400 человек.

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В статье: война с Россией
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