Рашисты хотят провести референдум на Херсонщине для создания "ХНР"
Херсон не сдастся оккупанту
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Оккупационные войска хотят создать на Херсонщини "ХНР". Об этом на своей странице в фейсбук сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Рашисты готовятся провести для этого референдум.
"Окупанты звонят депутатам Херсонской областного совета с вопросом, готовы ли мы сотрудничать с ними. Категорически отказался.
Обращаюсь ко всем депутатам Херсонського областного совета. Уважаемые коллеги, я уверен, что вы понимаете последствия вашего решения. Создание "ХНР" превратит наш край на безнадежную дыру без жизни и будущего. Не дайте им ни одного голоса! Не дайте им ни одной возможности легитимизировать "ХНР"! Всё государство будет смотреть на вас и никаких оправданий сотрудничества с оккупантами быть не может! Не поверю, что вам будет хуже чем обычным людям Мариуполя, Чернигова, Харькова, Сум, Гостомеля, которые уже две недели переносят нечеловеческие страдания, но не сдаются! Войдите в историю Украины не предателями, которые никому не нужны, а действительно гражданами, чьи имена будут помнить следующие поколения", - написал Хлань.
Напомним, что рашисты временно заняли областной центр на юге Украины, но в городе регулярно проходят митинги в поддержку Украины. По этой причине русные уже
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