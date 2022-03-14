Армия рф собирается взрывать боеприпасы напротив энергоблока ЗАЭС
Цензуры уже не хватает
ЭнергоАТОМ
В ближайшее время захватившие Запорожскую АЭС оккупанты планируют начать "утилизацию" боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС.
Другими словами, рашисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 атомной станции, как сообщает Энергоатом.
Напомним, ранее Глава украинского Энергоатома Петр Котин сообщил, что на захваченную врагом Запорожскую АЭС приезжала группа людей, назвавших себя представителями "гражданско-военной администрации", они объявили ЗАЭС территорией россии, которая принадлежит к сфере управления Росатома.
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Источник:Энергоатом
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