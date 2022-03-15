Непризнанное Украиной Косово готово помочь нашим футболистам
Косово поддержало украинский народ в борьбе с российскими захватчиками
Фото: ffk-kosova.com
Федерация футбола Косово выступила с заявлением, в котором предложила УАФ разместить в своей стране несколько семей украинских футболистов.
"Мы страна со свежими ранами войны, поэтому знаем, насколько тяжел и болезнен этот период для граждан Украины. Хотим выразить нашу готовность обеспечить жильем ваших граждан и считать Косово своим вторым домом.
Это решающий момент для того, чтобы мы и мир объединились, чтобы громко и четко осудить действия россии", - говорится в сообщении Федерации футбола Косово.
К слову, в 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии. Около сотни государств мира признали страну. Однако Украина считает Косово частью Сербии.
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