Непризнанное Украиной Косово готово помочь нашим футболистам

Федерация футбола Косово выступила с заявлением, в котором предложила УАФ разместить в своей стране несколько семей украинских футболистов.

"Мы страна со свежими ранами войны, поэтому знаем, насколько тяжел и болезнен этот период для граждан Украины. Хотим выразить нашу готовность обеспечить жильем ваших граждан и считать Косово своим вторым домом.

Это решающий момент для того, чтобы мы и мир объединились, чтобы громко и четко осудить действия россии", - говорится в сообщении Федерации футбола Косово.