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Непризнанное Украиной Косово готово помочь нашим футболистам

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Косово поддержало украинский народ в борьбе с российскими захватчиками

Непризнанное Украиной Косово готово помочь нашим футболистам

Фото: ffk-kosova.com

Новина українською

Федерация футбола Косово выступила с заявлением, в котором предложила УАФ разместить в своей стране несколько семей украинских футболистов.

"Мы страна со свежими ранами войны, поэтому знаем, насколько тяжел и болезнен этот период для граждан Украины. Хотим выразить нашу готовность обеспечить жильем ваших граждан и считать Косово своим вторым домом.

Это решающий момент для того, чтобы мы и мир объединились, чтобы громко и четко осудить действия россии", - говорится в сообщении Федерации футбола Косово.

К слову, в 2008 году Косово провозгласило независимость от Сербии. Около сотни государств мира признали страну. Однако Украина считает Косово частью Сербии.

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В статье: Украина Косово война с Россией
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Источник:
ffk-kosova.com

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