Глава харьковской ОГА: Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что сегодня Вооруженные силы Украины смогли отразить атаку вражеской армии.

"Очередное доказательство того, что Вооруженные Силы Украины не будут отступать ни на метр! Сегодня российские оккупанты потерпели позорное поражение под Харьковом. После обеда оккупанты пытались пойти штурмом на Харьков с Пятихаток. Вооруженные Силы Украины нанесли значительные потери противнику. Врага были отвергнуты за пределы его предыдущих позиций.

В первой половине дня яростно сражались с оккупантами и в Русских Тишках. Столкновение длилось более часа. Наши украинские бойцы Вооруженных Сил также вынудили противника отступить на прежние позиции.

Потери врага подсчитываем. Наши Вооруженные Силы Украины крепко держат оборону до абсолютной победы. У врага нет никаких шансов", — написал Синегубов в социальных сетях.