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Президента Зеленского и украинский народ выдвигают на Нобелевскую премию мира

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Президента Зеленского и украинский народ выдвигают на Нобелевскую премию мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президента Украины Владимира Зеленского и весь украинский народ предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Члены Европейского парламента и бывшие чиновники со всего мира хотят почтить мужество украинских военных и граждан, которые борются против россии, развязавшей войну против нашего государства.

В свете "исторически беспрецедентных событий" они просят продлить процедуру выдвижения на премию до 31 марта, так как она уже закрыта.

Нобелевская премия мира – награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира. Вручается с 1901 года.

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В статье: Владимир Зеленский Нобелевская премия мира
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Источник:
nobelprizeforukraine.org

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