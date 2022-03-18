Президента Зеленского и украинский народ выдвигают на Нобелевскую премию мира

Президента Украины Владимира Зеленского и весь украинский народ предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира. Члены Европейского парламента и бывшие чиновники со всего мира хотят почтить мужество украинских военных и граждан, которые борются против россии, развязавшей войну против нашего государства.

В свете "исторически беспрецедентных событий" они просят продлить процедуру выдвижения на премию до 31 марта, так как она уже закрыта.

Нобелевская премия мира – награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира. Вручается с 1901 года.