Верховная Рада призвала ЕС ускорить работу над вступлением Украины

Руководство Верховной Рады, представители разных фракций и групп обратились к руководству Европейского парламента и Европейской комиссии с призывом содействовать быстрому положительному решению Европейской комиссии по обретению Украиной членства в ЕС. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Руководство Верховной Рады Украины, представители разных фракций и групп обратились к главе Европейского парламента Роберту Метсолу и главе Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен - с просьбой содействовать быстрому положительному решению Европейской комиссии по обретению Украины членства в ЕС. Такую цену не платил ни один народ, ни одна страна, которая является членом ЕС", – написал Стефанчук в субботу в сети Фейсбук.

По словам спикера парламента, Украина доказывает, что должна быть членом ЕС и платит за это высшую цену – тысячи жизней украинцев.