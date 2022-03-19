Верховная Рада призвала ЕС ускорить работу над вступлением Украины
Процедура должна быть сокращена
Фото: Верховна Рада України
Руководство Верховной Рады, представители разных фракций и групп обратились к руководству Европейского парламента и Европейской комиссии с призывом содействовать быстрому положительному решению Европейской комиссии по обретению Украиной членства в ЕС. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.
"Руководство Верховной Рады Украины, представители разных фракций и групп обратились к главе Европейского парламента Роберту Метсолу и главе Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен - с просьбой содействовать быстрому положительному решению Европейской комиссии по обретению Украины членства в ЕС.
Такую цену не платил ни один народ, ни одна страна, которая является членом ЕС", – написал Стефанчук в субботу в сети Фейсбук.
По словам спикера парламента, Украина доказывает, что должна быть членом ЕС и платит за это высшую цену – тысячи жизней украинцев.
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