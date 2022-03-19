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Верховная Рада призвала ЕС ускорить работу над вступлением Украины

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Процедура должна быть сокращена

Верховная Рада призвала ЕС ускорить работу над вступлением Украины

Фото: Верховна Рада України

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Руководство Верховной Рады, представители разных фракций и групп обратились к руководству Европейского парламента и Европейской комиссии с призывом содействовать быстрому положительному решению Европейской комиссии по обретению Украиной членства в ЕС. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Руководство Верховной Рады Украины, представители разных фракций и групп обратились к главе Европейского парламента Роберту Метсолу и главе Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен - с просьбой содействовать быстрому положительному решению Европейской комиссии по обретению Украины членства в ЕС.

Такую цену не платил ни один народ, ни одна страна, которая является членом ЕС", – написал Стефанчук в субботу в сети Фейсбук.

По словам спикера парламента, Украина доказывает, что должна быть членом ЕС и платит за это высшую цену – тысячи жизней украинцев.

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В статье: Украина Верховна Рада война с Россией Европейский союз
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