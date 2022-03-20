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Минздрав запретил продажу белорусских лекарств

Общие новости
(2 голосов)

Чтобы не финансировать врага

Минздрав запретил продажу белорусских лекарств

Новина українською

Министерство здравоохранения Украины запретило продажу и применение лекарственных средств, изготовленных в Беларуси.

"Так, в Украине запрещено применение 39 лекарственных средств, производители и/или заявители которых имеют юридический адрес и/или адрес места осуществления деятельности в Республике Беларусь", - говорится в сообщении.

Действие регистрационных удостоверений этих лекарственных средств прекращено приказом Минздрава от 19 марта.

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В статье: Беларусь война с Россией
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Источник:
МОЗ

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