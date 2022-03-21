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Нагорняк: Чудовище из бункера захотело войти в историю

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И вошло! Только в негативном плане

Нагорняк: Чудовище из бункера захотело войти в историю

Новина українською

Главный тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк эмоционально высказался о вторжении российской армии на территорию Украины.

"Когда все началось, я был за рубежом. 2 марта возвратился в Украину. С того времени челночу между Киевом и родной Винницей. Занимаюсь, грубо говоря, волонтерской работой, помогаю ВСУ разными методами.

Винница — мой родной город. И родной город моей жены. Здесь вся моя семья, отец, брат, родственники супруги. Выезжать никуда не собираемся. Даже мысли покинуть Украину не было.

Не могу обо всем этом говорить без злости. Мы все отдавали себе отчет в том, насколько неадекватен у нас сосед. Но также почти все до последнего момента не верили в вероятность полномасштабной войны. Думали, политика, нагнетают.

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Это беда. Чудовище из бункера захотело войти в историю… И вошло! Только в негативном плане.

Извините за грубость, но не могу удержаться: русские — это не народ, а биомасса. Самая богатая в мире страна с огромными ресурсами, при этом каждый пятый за чертой бедности, каждый третий греется дома дровами, их олигархи жируют, а 75% населения поддерживают уничтожение Украины.

Да, у них есть нормальные люди, но мало. Что показательно: среди русских спортсменов нормальных людей почти нет. Позатыкали языки в ж*пы и делают вид, что их это не касается", - сказал Нагорняк.

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В статье: Украина U-18 Сергей Нагорняк война с Россией
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Источник:
fanday

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