Нагорняк: Чудовище из бункера захотело войти в историю

Главный тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк эмоционально высказался о вторжении российской армии на территорию Украины.

"Когда все началось, я был за рубежом. 2 марта возвратился в Украину. С того времени челночу между Киевом и родной Винницей. Занимаюсь, грубо говоря, волонтерской работой, помогаю ВСУ разными методами.

Винница — мой родной город. И родной город моей жены. Здесь вся моя семья, отец, брат, родственники супруги. Выезжать никуда не собираемся. Даже мысли покинуть Украину не было.

Не могу обо всем этом говорить без злости. Мы все отдавали себе отчет в том, насколько неадекватен у нас сосед. Но также почти все до последнего момента не верили в вероятность полномасштабной войны. Думали, политика, нагнетают.