Динамо Тбилиси отправило гуманитарную помощь в Украину
Не первая поддержка от грузинского клуба
Фото: დინამო თბილისი
Тбилисское "Динамо" направило в Украину гуманитарную помощь для помощи пострадавшим от войны с Россией. Об этом передает официальный сайт коллектива.
Помощь будет оказана приюту для вынужденных переселенцев, организованному донецким "Шахтером", который устроен на территории "Арены Львов". Гуманитарный груз включает 200 комплектов предметов домашнего обихода, перечень которых предоставлен украинской стороной.
???????? ???? ???????? დინამო თბილისმა უკრაინაში ჰუმანიტარული ტვირთი გააგზავნა: https://t.co/xBUrORkCKZ ????????— FC Dinamo Tbilisi ⭐️ (@fcdinamotbilisi) March 22, 2022
???????? ???? ???????? We have sent humanitarian aid to Ukraine, to help those who have been affected by the war. https://t.co/U5wxN28yUI ???????? #FCDT #ThisIsDinamo #WeAreDinamo #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/dcA4EfDpQt
Стоит отметить, что ранее игроки "Динамо" Тбилиси выходили на матч в специальных футболках в
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