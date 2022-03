Динамо Тбилиси отправило гуманитарную помощь в Украину

Тбилисское "Динамо" направило в Украину гуманитарную помощь для помощи пострадавшим от войны с Россией. Об этом передает официальный сайт коллектива.

Помощь будет оказана приюту для вынужденных переселенцев, организованному донецким "Шахтером", который устроен на территории "Арены Львов". Гуманитарный груз включает 200 комплектов предметов домашнего обихода, перечень которых предоставлен украинской стороной.

???????? ???? ???????? დინამო თბილისმა უკრაინაში ჰუმანიტარული ტვირთი გააგზავნა: https://t.co/xBUrORkCKZ ????????



???????? ???? ???????? We have sent humanitarian aid to Ukraine, to help those who have been affected by the war. https://t.co/U5wxN28yUI ???????? #FCDT #ThisIsDinamo #WeAreDinamo #WeStandWithUkraine pic.twitter.com/dcA4EfDpQt