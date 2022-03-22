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Динамо Тбилиси отправило гуманитарную помощь в Украину

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Не первая поддержка от грузинского клуба

Динамо Тбилиси отправило гуманитарную помощь в Украину

Фото: დინამო თბილისი

UA-Футбол
Новина українською

Тбилисское "Динамо" направило в Украину гуманитарную помощь для помощи пострадавшим от войны с Россией. Об этом передает официальный сайт коллектива.

Помощь будет оказана приюту для вынужденных переселенцев, организованному донецким "Шахтером", который устроен на территории "Арены Львов". Гуманитарный груз включает 200 комплектов предметов домашнего обихода, перечень которых предоставлен украинской стороной.

Стоит отметить, что ранее игроки "Динамо" Тбилиси выходили на матч в специальных футболках в поддержку Украине.

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В статье: Динамо (Тбилиси)
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