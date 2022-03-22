СМИ: россия угрожает Польше превентивным ударом по крупным городам из-за поддержки Украины

Как известно, в четверг, 24-го марта, состоится саммит стран НАТО, на котором, среди прочего, будет обсуждена тема введения в Украину миротворческого контингента. Инициатором миротворческой миссии для Украины выступает Польша. И это очень раздражает страну-агрессора россию.

Как передают сразу несколько изданий, ссылаясь на дипломатические источники, кремль по закрытым каналам предупредил Польшу о возможных превентивных ударах по ее крупным городам как меру пресечения ее "антироссийской поддержки Украины".

россия требует от Польши прекратить поддерживать Украину оружием и продвижением идеи миротворческой миссии.

Напомним, ранее некоторые источники сообщали о нарушении российским истребителем польского воздушного пространства. Но на официальном уровне поляки это не подтвердили. Также известно, что Польша увеличила свой оборонный бюджет, а власти открыто заявляют о возможной российской агрессии. Также факт – в некоторых городах Польши была испытана система оповещения воздушной тревоги.

Источники: Вертикаль, Мета