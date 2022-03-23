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Путин объявил, что Европа должна рассчитываться за газ только рублями

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В Офисе Президента Украины говорят об открытии финансового фронта

Путин объявил, что Европа должна рассчитываться за газ только рублями

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент страны-агрессора владимир путин (хуйло) поручил принимать оплату за поставленный "недружественным странам" российский природный газ только в рублях.

При этом он сказал, что россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами по контрактам.

"За последние несколько недель, как вы знаете, рядом западных стран были приняты нелегитимные решения по так называемой заморозке российских активов. Этот коллективный Запад фактически подвел риск под надежностью своих валют… Теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть неисполнены", - заявил президент России.

Путин сказал, что возможность проведения оплаты в российских рублях за поставленный газ в "недружественные страны" должна быть осуществлена ​​в "кратчайшие сроки".

На такое решение кремлевского карлика уже отреагировали в Офисе Президента Украины. Советник Михаил Подоляк так прокомментировал его в социальной сети:

"РФ открыла антиевропейский фронт. Финансовый. путин заявил о переводе расчетов за газ в рубли и отказе от $/€, что спровоцирует операционные провалы, давление на общественное мнение. Это второй шаг к эскалации. Первый – угроза ударами по еврологистическим центрам за помощь Украине".

Интересно, что во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в итоге Германия должна отказаться от поставок газа из россии. Ранее аналогичные заявления делали Борис Джонсон и Джо Байден.

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В статье: война с Россией
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