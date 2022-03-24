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Демьяненко: Видимо, россия не хочет жить цивилизованно и демократично

Общие новости
(3 голосов)

Слово легенде "Динамо"

Демьяненко: Видимо, россия не хочет жить цивилизованно и демократично

Спорт-Экспресс

UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок и тренер "Динамо" Анатолий Демьяненко высказался о войне в Украине, которую месяц назад развязала российская федерация.

"Агрессия россии не входит ни в какие рамки. Погибает много людей, детей. Чтобы устроить такое, нужно быть безразличным человеком, которому нечего терять. За свою землю мы будем умирать до последнего.

Старые друзья из россии не звонят. Видимо, эта страна не хочет жить цивилизованно и демократично. Когда мы вместе играли за сборную СССР, то всегда дружили. Ходили друг к другу в гости, когда к нам приезжал Спартак, Динамо Тбилиси или Арарат. То, что сегодня россия вытворяет на нашей территории - это уничтожение украинского народа. Я думаю, они поплатятся за это.

Конечно, там люди зомбированные. Они не хотят жить нормально и идти вперед. Я удивлен тому, как россияне спокойно воспринимают нападение их государства на Украину.

Я прошу вас уйти с нашей земли. Мы не хотим вас здесь видеть", - заявил Демьяненко.

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В статье: Анатолий Демьяненко война с Россией
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.03.2022 в 18:54
А что, когда-то так жила?
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