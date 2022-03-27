Спикер одесской ОВА: Враг продолжает активно проводить воздушную разведку

Представитель одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в ночь с 26 на 27 марта российские оккупанты шпионили в воздухе, а украинская противовоздушная оборона отрабатывала по ним.

"И ночью, и под утро звучали сигналы воздушной тревоги. Это отрабатывают и отслеживают воздушное пространство наши силы противовоздушной обороны, наши воздушные силы.

Мы говорим о том, что враг продолжает активно проводить воздушную разведку. Остается высокой вероятность нанесения артиллерийских и ракетных ударов именно с акватории Черного моря, но наши силы обороны работают отлично", - сказал чиновник.