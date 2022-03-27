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Спикер одесской ОВА: Враг продолжает активно проводить воздушную разведку

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Русня продолжает замахиваться на Одессу

Спикер одесской ОВА: Враг продолжает активно проводить воздушную разведку

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Представитель одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в ночь с 26 на 27 марта российские оккупанты шпионили в воздухе, а украинская противовоздушная оборона отрабатывала по ним.

"И ночью, и под утро звучали сигналы воздушной тревоги. Это отрабатывают и отслеживают воздушное пространство наши силы противовоздушной обороны, наши воздушные силы.

Мы говорим о том, что враг продолжает активно проводить воздушную разведку. Остается высокой вероятность нанесения артиллерийских и ракетных ударов именно с акватории Черного моря, но наши силы обороны работают отлично", - сказал чиновник.

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В статье: Одесса война с Россией
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