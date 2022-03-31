Известная украинская спортсменка и депутат поблагодарила поляков за поддержку во время войны
Настоящие братья.
instagram.com/olga_saladukha
Извенстная украинская спортсменка и депутат Ольга Саладуха выразила благодарность польскому народу за поддержку во время войны с рф.
"Каждый день мы видим примеры искренней поддержки украинцев со стороны спортсменов разных стран мира. Это не только слова сострадания, но и реальные действия в помощь нашей армии и мирному населению. Такое единодушие мирового спортивного сообщества по-настоящему вдохновляет и придает силы.
Один из последних красноречивых жестов – инициатива польского звездного футболиста, форварда Баварии и сборной Польши Роберта Левандовского. Он выставил на аукцион свою футболку сборной с надписью Stop War. Все вырученные средства будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.
Я благодарю Роберта Левандовского, а в его лице весь польский народ, за неслыханную солидарность с Украиной в тяжелое для нее время!
Не умаляя значения помощи других стран, можно уверенно утверждать – именно поляки проявили себя как настоящие наши братья. Недаром говорят, что друг познается в беде. И развязавшаяся против Украины война продемонстрировала и укрепила польско-украинскую дружбу, которую мы все ценим и которой гордимся.
Сопротивление, которое оказывают сегодня украинцы, войдет в мировую историю как проявление несгибаемости и героизма. Но также никогда не забудется подвиг поляков, гостеприимно принимающих у себя миллионы наших граждан, оказывающих мощную волонтерскую помощь, направляющих средства на гуманитарные и военные нужды украинского государства.
Благодарю вас! Мы боремся за нашу и вашу свободу! Вместе обязательно победим!", - написала легкоатлетка в своем Facebook.
Популярное сейчас
- Осталось определить троих. Список участников финальной части Чемпионата мира 2022 (обновляется)
- Судьба предателя: россияне арестовали генерала из Волыни, провалившего наступление на Вознесенск
- ВСУ отбили стратегически важное село под Черниговом
- Financial Times: россия на переговорах отказалась от большинства своих требований
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
- Две легенды. Месси встретился с другой культовой аргентинской десяткой. ФОТО