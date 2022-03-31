Известная украинская спортсменка и депутат поблагодарила поляков за поддержку во время войны

Извенстная украинская спортсменка и депутат Ольга Саладуха выразила благодарность польскому народу за поддержку во время войны с рф.

"Каждый день мы видим примеры искренней поддержки украинцев со стороны спортсменов разных стран мира. Это не только слова сострадания, но и реальные действия в помощь нашей армии и мирному населению. Такое единодушие мирового спортивного сообщества по-настоящему вдохновляет и придает силы.

Один из последних красноречивых жестов – инициатива польского звездного футболиста, форварда Баварии и сборной Польши Роберта Левандовского. Он выставил на аукцион свою футболку сборной с надписью Stop War. Все вырученные средства будут направлены на нужды Вооруженных сил Украины.

Я благодарю Роберта Левандовского, а в его лице весь польский народ, за неслыханную солидарность с Украиной в тяжелое для нее время!

Не умаляя значения помощи других стран, можно уверенно утверждать – именно поляки проявили себя как настоящие наши братья. Недаром говорят, что друг познается в беде. И развязавшаяся против Украины война продемонстрировала и укрепила польско-украинскую дружбу, которую мы все ценим и которой гордимся.

Сопротивление, которое оказывают сегодня украинцы, войдет в мировую историю как проявление несгибаемости и героизма. Но также никогда не забудется подвиг поляков, гостеприимно принимающих у себя миллионы наших граждан, оказывающих мощную волонтерскую помощь, направляющих средства на гуманитарные и военные нужды украинского государства.

Благодарю вас! Мы боремся за нашу и вашу свободу! Вместе обязательно победим!", - написала легкоатлетка в своем Facebook.