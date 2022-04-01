Экс-футболист Динамо: Для меня россиян больше не существует
Агрессия рф не может быть оправдана ни при каких обстоятельствах
Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец высказался о войне Украины против российских захватчиков.
"Ни на секунду у меня нет сомнений, что мы победим. Наша страна, люди, вооруженные силы Украины, у меня просто нет слов, каждый день склоняю голову перед ними и помогаю, чем могу.
Очень надеюсь, что каждая жизнь, которую положила наша страна, все погибшие — это не будет напрасно. Мы восстановим нашу целостность и независимость от наших "друзей", которые пошли на нас войной.
Огромная гордость и уважение каждому украинцу, который сейчас помогает в войне против фашистов, будем называть вещи своими именами. Люди из страны, которая сейчас воюет и уничтожает наши города, сидят дома и просто молчат, где бы они ни находились. Таким действиям не может быть никакого оправдания. Для меня этих людей больше не существует", – сказал Кравец.
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