Экс-футболист Динамо: Для меня россиян больше не существует

Экс-нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Кравец высказался о войне Украины против российских захватчиков.

"Ни на секунду у меня нет сомнений, что мы победим. Наша страна, люди, вооруженные силы Украины, у меня просто нет слов, каждый день склоняю голову перед ними и помогаю, чем могу.

Очень надеюсь, что каждая жизнь, которую положила наша страна, все погибшие — это не будет напрасно. Мы восстановим нашу целостность и независимость от наших "друзей", которые пошли на нас войной.

Огромная гордость и уважение каждому украинцу, который сейчас помогает в войне против фашистов, будем называть вещи своими именами. Люди из страны, которая сейчас воюет и уничтожает наши города, сидят дома и просто молчат, где бы они ни находились. Таким действиям не может быть никакого оправдания. Для меня этих людей больше не существует", – сказал Кравец.