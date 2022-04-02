Степаненко: Организованного тренировочного процесса в Шахтере нет

Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о тренировочном процессе в составе "горняков":

“Каждый поддерживает форму по-своему. Организованного процесса нет. В начале нас пытались собрать вместе, но потом выяснилось, что каждый осел в разных частях Украины. Многие с семьями, маленькими детьми. Изменился быт. Так что это не смогли организовать. Пришлось бы размещать много людей, а это не так просто.

Тем более, сейчас по всей Украине воздушные тревоги. Если сирена застанет во время тренировки, придется бежать в укрытие, а семьи будут отдельно. Все будут за это переживать и нормального тренировочного процесса не получится”, - сказал Степаненко.