Степаненко: Организованного тренировочного процесса в Шахтере нет
Все разъехались по стране
Фото: ФК Шахтер Донецк
Опорный полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко рассказал о тренировочном процессе в составе "горняков":
“Каждый поддерживает форму по-своему. Организованного процесса нет. В начале нас пытались собрать вместе, но потом выяснилось, что каждый осел в разных частях Украины. Многие с семьями, маленькими детьми. Изменился быт. Так что это не смогли организовать. Пришлось бы размещать много людей, а это не так просто.
Тем более, сейчас по всей Украине воздушные тревоги. Если сирена застанет во время тренировки, придется бежать в укрытие, а семьи будут отдельно. Все будут за это переживать и нормального тренировочного процесса не получится”, - сказал Степаненко.
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