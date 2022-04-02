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Калитвинцев: Все наши игроки на период военных действий отказались от значительной части зарплаты в пользу защиты Украины

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Тыл в ВСУ крепкий!

Калитвинцев: Все наши игроки на период военных действий отказались от значительной части зарплаты в пользу защиты Украины

Фото: ФК Полесье / Автор неизвестен

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Главный тренер житомирского "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал полномасштабную войну россии против Украины:

“24 февраля россия при максимальном содействии диктаторскому белорусскому режиму напала на Украину. Захватническая война против нашей страны и нашего народа, против всех демократических ценностей и свобод застала команду ФК "Полесье" на международных сборах в Турции. Мы срочно прервали свои тренировочные и подготовительные планы и включились в ряды волонтерского фронта.

Все наши игроки, спортивные функционеры на период военных действий отказались от значительной части заработной платы и перечислили все собранные средства на нужды защиты страны. Наши силы были собраны и направлены в горячие точки Украины тонны гуманитарных грузов. В трудный период каждый на своем месте должен делать максимум для победы страны. И футбольный клуб "Полесье" - не исключение", - сказал Калитвинцев.

Отметим, что после первой части сезона "Полесье" занимает девятое место в таблице Первой лиги с 25 очками в активе после 18 туров.

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В статье: Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир) война с Россией
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Источник:
Полісся

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