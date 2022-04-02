Полесье проведет благотворительные матчи в Европе в поддержку Украины

Полузащитник житомирского "Полесья" Дмитрий Шастал рассказал, как клуб помогает Украине в борьбе против России:

“Мы приняли очень непростое, но взвешенное решение – бороться с врагом таким образом, который мы можем реализовать наиболее эффективно. Наше футбольное мастерство поможет победить стране, нам удалось договориться о цикле спортивных встреч в разных городах Европы.

Во время футбольных соревнований мы будем собирать стадионы поддержки, будем доносить подлинную информацию о жестоком захватническом характере войны не только против нашей страны, но и всего демократического мирового сообщества. Все средства и помощь, которые мы сможем собрать, мы срочно направим на нужды защиты Украины. Только вместе мы победим. Слава Украине”, - сказал Шастал.