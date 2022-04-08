Российская армия = мародеры. Мэр Львова поделился фото с акции под консульством рф в городе
Показательно
Садовой
Символы мародерства россии – прямо под ее консульствами. К такой инициативе призвал присоединиться мэр украинского города Львов Андрей Садовой. К консульству российской федерации во Львове жители города принесли старые стиральные машины, мониторы, колонки, сантехнику.
Флэшмоб призван установить четкую связь между армией рф и ее мародерскими преступлениями. Глава города предлагает присоединяться к акции:
"Когда-то в этом частном здании работало представительство россии. Теперь это – символ мародерства и рашистского зверства. Призываю провести такие же акции под всеми российскими дипломатическими учреждениями".
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