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  3. Российская армия = мародеры. Мэр Львова поделился фото с акции под консульством рф в городе
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Российская армия = мародеры. Мэр Львова поделился фото с акции под консульством рф в городе

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Российская армия = мародеры. Мэр Львова поделился фото с акции под консульством рф в городе

Садовой

Новина українською

Символы мародерства россии – прямо под ее консульствами. К такой инициативе призвал присоединиться мэр украинского города Львов Андрей Садовой. К консульству российской федерации во Львове жители города принесли старые стиральные машины, мониторы, колонки, сантехнику.

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Флэшмоб призван установить четкую связь между армией рф и ее мародерскими преступлениями. Глава города предлагает присоединяться к акции:

"Когда-то в этом частном здании работало представительство россии. Теперь это – символ мародерства и рашистского зверства. Призываю провести такие же акции под всеми российскими дипломатическими учреждениями".

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В статье: Андрей Садовый война с Россией
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Комментарии (2)
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armik (Киев)
08.04.2022 в 13:50
Скотыняка садовой только и способен устраивать акции перед пустыми стенами.
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78zezabo (Дрогобич)
08.04.2022 в 14:07
Ти їбанувся
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