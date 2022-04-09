"Подписал себе приговор". YouTube заблокировал канал Госдумы рф

YouTube-канал Госдумы напавшей на Украину россии заблокировали. На нем было более 145 тысяч подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров.

Среди них были украинофобские комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и другие программы, где использовался язык ненависти.

В Госдуме сказали, что "были готовы к этому" и предложили россиянам смотреть их на их изолированном RuTube, а также ВКонтакте и Telegram.

После этого спикер МИД россии Мария Захарова прокомментировала блокировку у себя в Telegram: