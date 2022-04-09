"Подписал себе приговор". YouTube заблокировал канал Госдумы рф
Зачем Youtube, если есть ВКонтакте?
Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
YouTube-канал Госдумы напавшей на Украину россии заблокировали. На нем было более 145 тысяч подписчиков, а видео суммарно набрали более 100 млн просмотров.
Среди них были украинофобские комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и другие программы, где использовался язык ненависти.
В Госдуме сказали, что "были готовы к этому" и предложили россиянам смотреть их на их изолированном RuTube, а также ВКонтакте и Telegram.
После этого спикер МИД россии Мария Захарова прокомментировала блокировку у себя в Telegram:
"Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее", - написала она.
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