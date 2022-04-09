Беланов: Стараюсь быть полезным нашим вооруженным силам

Эксигровец "Динамо" Игорь Беланов рассказал, как УАФ и лично он помогают Украине в войне с Россией.

"Можно много говорить и рассказывать, половина этих "руководителей", простите меня, даже материться не хочу, разбегались и их нет, а говорят очень много и красиво. А УАФ, которую возглавляет Павелко, оказывает помощь в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, Одессе, Львове… Везде ездят и помогают, не покинули нашу страну… Это не громкие слова, не лесть, я ни от кого не завишу… Даже если я там работаю, я всегда говорю правду и за это меня любят.

Спасибо им, они приехали в мой город, и я увидел гуманитарную помощь, отношение, они ходили по баррикадам. Это должно быть, что же сидеть и кричать в газетах, как все прекрасно и красиво? А где вы, ребята, почему не остались здесь, а рассказываете сказки далеко, как вы любите нашу страну?

Стараюсь быть полезным нашим вооруженным силам, ездить по батареям, детским домам. Все, что происходит сегодня, что я увидел, я был шокирован. Больных детей, видимо, нужно показывать путину и его бригаде, чтобы они видели, как они борются с неонацистами и олигархами.

У меня реально нет времени даже на отдых, потому что ты понимаешь, что ты хочешь сделать что-то хорошее, даже какую-нибудь мелочь: брать «Золотой мяч», показывать бойцам на передовой, говорить о чемпионатах мира, как-то отвлекать их. Я не просто прихожу к ним, а остаюсь на часа три, захожу в блиндажи и смотрю, как все происходит.

Если мы берем бойцов, то у них настроение приподнятое по одной простой причине: потому что Одессу никак не могут захватить. Я вижу, как ведут себя ребята на батареях, дух победителей не падает, хорошее настроение. Это очень приятно видеть и слышать", – сказал Беланов.