Российские оккупанты уничтожили всю инфраструктуру ФК Мариуполь

Российские захватчики сравняли с землей всю инфраструктуру футбольного клуба “Мариуполь”. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Стадион имени Бойко, спортивный комплекс "Ильичевец", база, офис, тренировочные поля - все уничтожено обстрелами кафиров.

Первая команда должна была вылететь 24 февраля в 4 утра из сборов в Украину, однако непосредственно в аэропорту игроки были уведомлены об отмене рейса из-за полномасштабного вторжения российской федерации. Отметим, что 95% игроков в настоящее время трудоустроены на арендных условиях.

Также отмечается, что после провозглашения путином независимости, так называемых, ЛНР и ДНР родителям воспитанников академии было рекомендовано забрать своих детей. Те юные футболисты, которые остались и встретили начало полномасштабной войны в Украине, со временем были эвакуированы в более безопасные места.

Также "ТаТоТаке" отмечает, что временной резиденцией "Мариуполя" станет запорожский ФК "Мотор".