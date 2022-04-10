Берлускони: Я глубоко разочарован путиным, россия не может отрицать массовые убийства

Итальянский государственный и политический деятель, а также многолетний друг путина Сильвио Берлускони поделился мыслями насчет президента россии и войны в Украине.

"Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и опечален поведением владимира путина…

россия не может отрицать свою ответственность перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украине", - заявил Берлускони.