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Берлускони: Я глубоко разочарован путиным, россия не может отрицать массовые убийства

Общие новости
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Бывшие друзья

Берлускони: Я глубоко разочарован путиным, россия не может отрицать массовые убийства

Новина українською

Итальянский государственный и политический деятель, а также многолетний друг путина Сильвио Берлускони поделился мыслями насчет президента россии и войны в Украине.

"Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и опечален поведением владимира путина…

россия не может отрицать свою ответственность перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украине", - заявил Берлускони.

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В статье: Сильвио Берлускони война с Россией
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