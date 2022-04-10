Россияне пытаются завербовать людей в Приднестровье
Но местные жители не хотят
Фото: Reuters
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что базирующиеся в Приднестровье россияне, а также "армия Приднестровья" хотят завербовать местных жителей в оккупационный корпус. Однако, у них возникают проблемы из-за нежелания людей и наличия родственников в Украине.
"Есть имитация определенных действий со стороны находящегося там оккупационного контингента, а также со стороны так называемой армии Приднестровья. Стараются набирать людей в оккупационный корпус.
Пойдет он в бой или не пойдет — пусть прежде всего думают о собственной жизни, если постараются двинуться через Одесскую область. С тем набором и мобилизацией у них что-то не очень получается".
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