Россияне пытаются завербовать людей в Приднестровье

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что базирующиеся в Приднестровье россияне, а также "армия Приднестровья" хотят завербовать местных жителей в оккупационный корпус. Однако, у них возникают проблемы из-за нежелания людей и наличия родственников в Украине.

"Есть имитация определенных действий со стороны находящегося там оккупационного контингента, а также со стороны так называемой армии Приднестровья. Стараются набирать людей в оккупационный корпус.

Пойдет он в бой или не пойдет — пусть прежде всего думают о собственной жизни, если постараются двинуться через Одесскую область. С тем набором и мобилизацией у них что-то не очень получается".