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Россияне пытаются завербовать людей в Приднестровье

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Но местные жители не хотят

Россияне пытаются завербовать людей в Приднестровье

Фото: Reuters

UA-Футбол
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Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что базирующиеся в Приднестровье россияне, а также "армия Приднестровья" хотят завербовать местных жителей в оккупационный корпус. Однако, у них возникают проблемы из-за нежелания людей и наличия родственников в Украине.

"Есть имитация определенных действий со стороны находящегося там оккупационного контингента, а также со стороны так называемой армии Приднестровья. Стараются набирать людей в оккупационный корпус.

Пойдет он в бой или не пойдет — пусть прежде всего думают о собственной жизни, если постараются двинуться через Одесскую область. С тем набором и мобилизацией у них что-то не очень получается".

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В статье: Молдова Одесса война с Россией
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